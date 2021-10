Tales of The Walking Dead: fan in delirio per l'annuncio dello spin-off!

In quanto serie antologica, piuttosto che seguire la strada di American Horror Story , Tales of The Walking Dead avrà degli elementi in comune con The Twilight Zone , come rivelato in precedenza da Scott Gimple e a quanto pare, il nuovo show AMC potrà anche contare su episodi musical o realizzati in animazione.

Tales of The Walking Dead è una serie antologica la cui prima stagione sarà composta da sei episodi di un'ora ciascuno. Ciascuno di questi episodi esplorerà una storia diversa, presentandoci punti di vista del tutto nuovi. La serie mira a coinvolgere non solo i vecchi fan ma anche a conquistarne di nuovi, che potranno godere pienamente di questo show, senza dover necessariamente recuperare tutte le 11 stagioni di The Walking Dead.

AMC ha formalmente ordinato Tales of The Walking Dead e i fan della serie dedicata all'ormai celeberrima apocalisse zombie, non potrebbero essere più felici di così. In molti hanno dimostrato il proprio entusiasmo pubblicando una serie di post sui social network non appena la notizia della realizzazione dello spin-off è divenuta ufficiale.

