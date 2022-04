Tales of The Walking Dead, incidente sul set: riprese sospese per un giorno

Una componente della troupe della serie antologica Tales of The Walking Dead ha avuto un incidente sul set nella serata di lunedì 4 aprile: lo rivela Deadline, che rende noto che la produzione si è fermata nella giornata di ieri per poi riprendere regolarmente oggi.

Stando a quanto riferisce l'autorevole testata, l'incidente sarebbe accaduto nello Stone Mountain Park di Atlanta, a fine giornata, sul battello che staziona sul lago.

Secondo le fonti, una componente della troupe sarebbe caduta in acqua dopo essere precipitata dal piano superiore del mezzo ed aver urtato la ringhiera del piano inferiore e il molo. La donna è stata soccorsa dal personale di sicurezza presente durante l'incidente che l'ha trasportata a riva, per poi affidarla all'ambulanza che l'ha accompagnata in ospedale.

La donna sembra essere in condizioni stabili. Nel frattempo, prendono il via le indagini su quanto accaduto. Dal network AMC, per il momento, non è giunto ancora nessun commento sulla vicenda, mentre lo IATSE (l'associazione nordamericana che rappresenta i tecnici dell'industria dell'intrattenimento) assicura che verrà fatta luce sull'accaduto.

Una curiosità: il battello e il molo che sono stati teatro dell'incidente sono gli stessi usati per l'ambientazione del casinò per le riprese della serie Netflix Ozark.

Tornando seri, questo è il secondo incidente in poche settimane che riguarda il franchise di The Walking Dead: circa due settimane fa, Norman Reedus ha avuto una lieve commozione cerebrale dopo un incidente sul set dell'ultima stagione della celebre serie AMC in cui interpreta Daryl Dixon. Dopo qualche giorno di stop, la produzione è ripartita per i pochi giorni di lavoro rimanenti fino alla fine delle riprese di The Walking Dead 11.