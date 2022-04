Tales of the Walking Dead, Lauren Glazier nel cast: riprese iniziate

Un'altra star si aggiunge al cast di Tales of The Walking Dead, lo spin-off antologico della popolare serie di AMC. Questa volta si tratta di Lauren Glazier, e a quanto pare l'annuncio arriva a riprese già iniziate.

Sembra infatti che, tra un annuncio di casting e l'altro, Tales of The Walking sia partito già da tempo con le riprese.

I lavori sul set dello spin-off antologico di The Walking Dead sarebbero iniziati già a gennaio in quel di Atlanta, proprio come si ipotizzava, e nel frattempo a noi sono stati comunicati svariati ingressi nello show. L'ultimo in ordine cronologico, però, è proprio quello dell'attrice di See e Mindhunter Lauren Glazier, che comparirà nell'episodio dedicato ad Alpha, il personaggio interpretato da Samantha Morton, il cui ritorno si vociferava già da tempo.

Tales of The Walking Dead sarà dunque composto da sei episodi standalone incentrati ognuno su un personaggio diverso, alcuni già incontrati nell'universo di The Walking Dead, altri mai visti prima.

Tra le altre star di Tales of The Walking Dead troviamo Olivia Munn, Jessie T. Usher, Parker Posey, Poppy Liu, Danny Ramirez, Jillian Bell, Embeth Davidtz, Loan Chabanol e l'attrice di Cowboy Bebop Daniella Pineda.

La serie è prodotta da Scott M. Gimple e vedrà alla rehgia diversi registi come Haifaa Al-Mansour e Tara Nicole Weyr, mentre Channing Powell sarà lo showrunner.