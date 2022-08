Tales of the Walking Dead, non solo Alpha: potremmo rivedere Beta e Abraham

La nuova serie antologica Tales of the Walking Dead è pensata per raccontare storie inedite nell'apocalisse zombie. Alcuni saranno personaggi mai visti, ma uno in particolare segnava il ritorno di Alpha e Lydia. Ora potrebbe mostrare anche il passato musicale del misterioso Beta e il viaggio di Abraham verso Washington DC.

La serie madre tratta dai fumetti di Robert Kirkman si appresta a conclusione dopo un lunghissimo viaggio durato 11 stagioni. Ora alcuni dei personaggi principali verranno riportati almeno tre “spinoff di coppia” su cui arrivano le ultime, interessanti anticipazioni: Maggie e Negan ci presenteranno una New York inquietantissima in Isle of the Dead; Rick e Michonne verranno affiancati da altri attori veterani nel loro spinoff che sostituisce la trilogia cinematografica di TWD; infine è stata annunciata l’ambientazione europea dello spinoff The Walking Dead su Daryl, ora senza più Carol.

Ma a fianco dei personaggi sopravvissuti all’apocalisse, molti altri si sono persi per strada. E Tales of the Walking Dead si ripromette proprio di raccontare le loro storie. Cinque episodi su sei saranno incentrati su personaggi inediti, almeno secondo quanto anticipato, mentre il principale ripercorrerà la straziante storia di Alpha e della figlia Lydia prima della nascita dei Sussurratori. Ma non sono gli unici che potremmo rivedere.

Michael Cudlitz (Abraham Ford) e Ryan Hurst (Beta) hanno accennato a un ritorno per raccontare nuove storie che arricchiscono i loro personaggi negli anni prima della loro morte. Quello di Beta in particolare potrebbe essere molto interessante, visto l’episodio in cui si scopre la sua identità passata come una grandissima star country. Tanto che, quando alla fine si libera della maschera di fronte a Negan, quest’ultimo si chiede: “Era davvero lui?”. Intrigante!

Ma l’aspetto più assurdo di questo nuovo spinoff potrebbero diventare gli episodi animati e musical di Tales of the Walking Dead: che sia proprio quello su Beta, il secondo annunciato?