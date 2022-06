Tales of the Walking Dead, nuove storie d'apocalisse nelle prime immagini della serie AMC

Mentre sul fronte Netflix diamo un'occhiata a una novità dopo l'altra grazie alla Geeked Week (avete già visto il primo filmato dal set di ONE PIECE? E il trailer di Sandman?), AMC ha deciso di diffondere le prime immagini di Tales of The Walking Dead.

Il nuovo spin-off di natura antologica ambientato nell'universo di The Walking Dead aveva iniziato a girare lo scorso aprile ad Atlanta, e adesso iniziano ad arrivare le prime foto ufficiali dello show che andrà ad unirsi a un già ricco carnet di titoli ispirati al mondo ideato da Robert Kirkman.

"6 nuove storie, 1 mondo morto" si legge nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia, nel quale sono raccolte le immagini provenienti dallo show, tra cui vediamo alcuni degli interpreti annunciati anche in precedenza come Olivia Munn, Daniella Pineda, Poppi Liu, e Anthony Edwards.

Tra le altre star di Tales of The Walking Dead, vi ricordiamo, troveremo anche Jessie T. Usher, Parker Posey, Danny Ramirez, Embeth Davidtz, Jillian Bell, Loan Chabanol, Sarah Graham Lauren Glazier e Gage Munroe, e volti familiari come quello di Samantha Morton, che tornerà a interpretare il personaggio di Alpha.

Tales of The Walking Dead è in arrivo sull'emittente americana AMC il prossimo 14 agosto.