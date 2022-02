Tales Of The Walking Dead: Olivia Munn, Jessie T. Usher e altri tre attori nel cast

Dopo i primi annunci sul cast di Tales of the Walking Dead ecco arrivare anche la notizia dell'ingresso nella serie di altri cinque attori inclusi Olivia Munn e Jessie T. Usher.

Continua a crescere il cast di Tales of the Walking Dead, e dopo l'annuncio dell'arrivo di Daniella Pineda, oggi si aggiungono altre cinque star all'ensemble protagonista del nuovo spin-off targato AMC.

Olivia Munn (X-Men: Apocalypse, The Newsroom), Jessie T. Usher (The Boys, The Banker) Danny Ramirez (The Falcon & The Winter Soldier, This Is Not A War Story), Loan Chabanol (The Transporter Legacy, Gigilò per caso) e Embeth Davidtz (Ray Donovan, The Morning Show) sono infatti i nuovi arrivati nell'universo di The Walking Dead.

"Olivia, Danny, Loan, Embeth e Jessie sono solo i più recenti incredibili talenti che porteranno in vita nuovi mondi di The Walking Dead con delle storie differenti, audaci, spaventose, scioccanti, folli e cariche d'emozioni. Siamo entusiasti che ci accompagnino in questo viaggio" ha affermato il produttore esecutivo Scott Gimple.

"Non so come ma abbiamo avuto una fortuna incredibile nel trovare il miglior cast possibile. Olivia, Jessie, Embeth, Danny, Loan... Speriamo davvero che questi episodi vi sembreranno come dei piccoli film, unici nel loro genere, e con questo range di attori siamo decisamente sulla buona strada" ha aggiunto lo showrunner Channing Powell.