Tales of The Walking Dead, ecco le prime foto dal set dello spin-off di The Walking Dead

The Wallkking Dead potrebbe essere arrivato alla sua ultima stagione ma l’universo creato da Robert Kirkman continua ad espandersi. Infatti le riprese del terzo spin-off intitolato Tales of the Walking Dead sono appena iniziate in Georgia, questa sarà la prima serie antologica ambientata nel Walking Dead Universe di AMC.

Vi avevamo già anticipato che le riprese di Tales of The Walking Dead sarebbero iniziate questa settimana, attualmente la produzione si trova a Buford, in Georgia, non lontano dal set principale di Atlanta e Senoia dove ora stanno girando gli ultimi tre episodi di The Walking Dead.



La showrunner e produttrice esecutiva di Tales of the Walking Dead, Channing Powell, una veterana sceneggiatrice e produttrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, ha confermato l'inizio delle riprese con un'immagine del dietro le quinte dal set di Buford che potete vedere in calce alla notizia. Sfortunatamente non è stato ancora rivelato molto dello show, il cast rimane un mistero così come le storie che verranno raccontate. Sappiamo solo che la serie si svolge lungo la linea temporale dell'apocalisse zombie di The Walking Dead e riporterà in vita i personaggi preferiti dai fan che sono morti in episodi indipendenti di un'ora, rivelando storie di origine e molto altro.



Michael E. Satrazemis, direttore della fotografia diventato produttore e regista di The Walking Dead e Fear The Walking Dead, dirigerà il primo di sei episodi con il direttore della fotografia Adam Suschitzky (Fear TWD, Yellowstone). Scott Gimple, chief content officer di Walking Dead Universe, è il produttore esecutivo dello spinoff che ha sviluppato per AMC Networks. Non è ancora stata fissata una data di uscita per Tales of The Walking Dead, mentre The Walking Dead tornerà con la sua stagione 11B dal 20 febbraio su AMC.