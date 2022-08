Tales of the Walking Dead ha in programma episodi animati e... musical?!

A scanso di equivoci: Tales of the Walking Dead nasce e rimane una serie live-action e nel classico tono drammatico dell'universo di AMC. Ma a quanto pare, potrebbe diventare luogo di sperimentazioni improvvise, con due proposte (già scritte) per singoli episodi musical o animati.

Di tutti gli spinoff che nati all’interno dell’universo di The Walking Dead, questo nuovo progetto antologico era quello con i contorni più incerti e sperimentali. Nonostante siano ancora in fase di sviluppo, notizie molto meno “interpretabili” sono arrivate sui tre principali spinoff “di coppia” che fungeranno da sequel della serie madre: Maggie e Negan ci presenteranno una New York inquietantissima in Isle of the Dead; Rick e Michonne verranno affiancati da altri attori veterani nel loro spinoff che sostituisce la trilogia cinematografica di TWD; infine è stata annunciata l’ambientazione europea dello spinoff The Walking Dead su Daryl, ora senza più Carol.

Per quanto riguarda Tales of the Walking Dead invece, già il fatto di scegliere il format antologico dava adito a interpretazioni e curiosità, ma finora si pensava che questo tipo di narrazione si sarebbe limitata a riempire “gli spazi bianchi della storia”, raccontando singole vicende di alcuni personaggi, a margine e non, ma sempre nello stile di un’apocalisse zombie. Ora, nonostante sperimentazioni del genere non saranno presenti nella prima stagione, sembra che l’intenzione sia quella di sperimentare anche sui generi.

Già nel 2020, il Chief Content Officer Scott M. Gimple aveva anticipato che “la serie stava prendendo in considerazione diversi formati e mezzi per sorprendere le persone ogni settimana con ciò che riceveranno". Fra questi, si vociferava, episodi animati o musicali. Ora si fa avanti lo showrunner e produttore esecutivo Channing Powell, che rivela: "Abbiamo inventato un episodio a musical, che solo per motivi di produzione sarebbe stato un po' troppo difficile da girare. È scritto! Abbiamo un intero copione pronto. Se dovessimo ottenere una stagione 2 o 3, spingerò perché si facciano. La cosa più importante di questo spettacolo è la varietà".

Se un’intera serie in stile animato – un po’ come Diabolical per The Boys – potrebbe anche funzionare, cosa pensereste invece di un musical con gli zombie? Sapevate invece che corre pessimo sangue fra alcuni ex star di TWD e la direzione attuale: due protagonisti hanno definito AMC piena di marci e traditori. Testualmente!