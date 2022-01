Tales of The Walking Dead, le riprese dello spin-off al via in Georgia

Quando AMC ha annunciato Tales of the Walking Dead lo scorso ottobre, i fan hanno accolto la notizia con immensa gioia. Ora, gli stessi fan saranno lieti di sapere che le riprese sono pronte ad iniziare in Georgia; l’universo creato da Robert Kirkman si sta espandendo e non conosce battute d’arresto.

Tales of the Walking Dead sta prendendo vita a Buford, in Georgia. Secondo quanto riportato da Gainesville Times, le riprese della serie antologica dovrebbero iniziare martedì 18 gennaio nella contea di Hall. Una location al 5711 di Holiday Road è stata trasformata in un minimarket "Mini Mart" di scena e in un ristorante messicano.

Questo sarà il terzo spin-off di The Walking Dead dopo Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond. Tales sarà composto da sei episodi indipendenti di circa un'ora incentrati su personaggi vecchi e nuovi del mondo di The Walking Dead. I produttori hanno confermato che personaggi di The Walking Dead e Fear the Walking Dead torneranno, raccontando storie completamente nuove ambientate lungo la linea temporale dell'apocalisse zombie. I membri del cast sono top-secret, ma si suppone che dovrebbero tornare Abraham Ford (Michael Cudlitz) e Beta (Ryan Hurst).



Channing Powell, sceneggiatrice e produttrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, sarà la showrunner dello spinoff sviluppato dal chief content officer Scott Gimple. Secondo Powell, il gruppo di sceneggiatori di Tales "si è spinto ai confini di questo universo per portare al pubblico qualcosa di nuovo e inaspettato".



