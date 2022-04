Tales of the Walking Dead: Samantha Morton torna nei panni di Alpha nel nuovo trailer

AMC ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer di Tales of the Walking Dead, il nuovo spin-off tratto dalla serie madre The Walking Dead che esordirà sul network nel corso della prossima estate. Dalle prime sequenze apprendiamo che verranno raccontate sei nuove storie ambientate nel mondo di Walking Dead con il ritorno di alcuni personaggi.

Sappiamo che questo spin-off di natura antologica esplorerà le storie di alcuni personaggi già noti e di altri creati appositamente per lo show; tra i primi c'è anche il personaggio di Alpha, che avrà ancora il volto di Samantha Morton, che l'ha interpretata a partire dal suo esordio nello show nel corso della nona stagione. Il teaser ci dà un primo sguardo al suo ritorno, un'occhiata a chi era prima di diventare l'Alpha che tutti conosciamo.

Nel cast di questa prima stagione si avvicenderanno nomi quali Anthony Edwards (ER), Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Poppy Liu (Better Call Saul), Parker Posey (Search Party), Jillian Bell (Workaholics), Jessie T. Usher (The Boys), Danny Ramirez (The Falcon & The Winter Soldier), Munn (X-Men: Apocalypse) e Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine).

Tales of The Walking Dead è una serie antologica la cui prima stagione sarà composta da sei episodi di un'ora ciascuno. Ciascuno di questi episodi esplorerà una storia diversa, presentandoci punti di vista del tutto nuovi. La serie mira a coinvolgere non solo i vecchi fan ma anche a conquistarne di nuovi, che potranno godere pienamente di questo show, senza dover necessariamente recuperare tutte le 11 stagioni di The Walking Dead.

In quanto serie antologica, piuttosto che seguire la strada di American Horror Story, Tales of The Walking Dead avrà elementi in comune con The Twilight Zone, come rivelato in precedenza da Scott Gimple e a quanto pare, il nuovo show AMC potrà anche contare su episodi musical o realizzati in animazione.

Su queste pagine, nel frattempo, potete recuperare la recensione del mid-season di The Walking Dead 11.