Tales Of The Walking Dead, Scott Gimple: 'La parola d'ordine della serie è 'differente''

La popolare serie tv The Walking Dead terminerà con l'undicesima stagione, ma l'universo di The Walking Dead è in continua espansione, e c'è un progetto in particolare di cui il produttore Scott Gimple è particolarmente entusiasta: Tales Of The Walking Dead.

La serie antologica ambientata nel mondo di The Walking Dead non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale da parte di AMC, ma questo non significa che non ci si stia lavorando su.

Se chiedete al produttore dell'universo televisivo di The Walking Dead, Scott Gimple, vi dirà infatti che sono tante le novità che ci aspettano con Tales Of The Walking Dead, tante e imperdibili.

"È proprio la carica dello show a essere differente... Si tratta di storie che semplicemente non potevamo raccontare nelle altre serie. E che potessero essere differenti l'una dall'altra ogni settimana, settimana dopo settimana. Alcune settimane, horror. Altre, black comedy. Differenti periodi dell'apocalisse. Differenti tipi di personaggi. Alcuni episodi potrebbero avere un personaggio e magari tanta gente morta".

Ma tranquilli: non mancheranno elementi e richiami targati The Walking Dead, Fear The Walking Dead ecc.

"E poi ci sarà una spolverata di cose con cui abbiamo più familiarità: personaggi che abbiamo perso nello show e il loro passato, vedremo come sono finiti nelle situazioni in cui si sono ritrovati ad essere, o le persone che si sono ritrovati a essere" continua Gimple "E avremo dei crossover piuttosto interessanti. Ci saranno alcune storie che vi faranno dire 'Oh wow, questa cosa ha influenzato quell'altra' o 'Questa persona ha avuto un impatto su quella situazione, non lo sapevamo!'... Luoghi, situazioni, qualsiasi cosa che può aver avuto ripercussioni sui nostri personaggi, vedremo come è arrivata ad essere indipendente da quei personaggi, con nuovi personaggi".

Secondo dei recenti rumor, ad esempio, in Tales of The Walking Dead potremmo rivedere anche Jon Bernthal e Sarah Wayne Callies, mentre lo stesso Gimple ha precedentemente anticipato che si sperimenteranno diversi formati, come animazione, musica e media vari.

Insomma, decisamente una serie da inserire in watchlist.