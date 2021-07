Tales of The Walking Dead, la serie antologica ha trovato la sua showrunner

L’universo di The Walking Dead è in grande espansione e ora la nuova serie spin-off antologica in sviluppo presso AMC Networks, Tales of The Walking Dead, ha trovato la sua nuova showrunner, ed è una vecchia conoscenza del mondo creato da Robert Kirkman.

Si tratta di una sceneggiatrice e produttrice veterana di The Walking Dead e Fear the Walking Dead: Channing Powell, che scrive e produce The Walking Dead dalla sua quarta stagione. Powell ha rivelato la notizia aggiornando la sua biografia su Instagram.



Creato dall'ex showrunner di The Walking Dead e attuale chief content officer di Walking Dead Universe Scott Gimple, Tales è una serie antologica che racconta storie su personaggi nuovi o esistenti, inclusi i personaggi preferiti dai fan di The Walking Dead che sono già morti.



Secondo Gimple, Tales è una "sacca" composta da singoli episodi o archi di episodi che rivelano retroscena o altre esperienze in diversi periodi dell'apocalisse zombie.



I crediti di Powell includono l'episodio "Inmates" della stagione 4, che introduce Abraham Ford (Michael Cudlitz) e i suoi compagni di viaggio Rosita (Christian Serratos) ed Eugene (Josh McDermitt), così come il devastante episodio della stagione 9 The Calm Before e l’episodio della decima stagione Look at the Flowers (Guarda i fiori).

Come scrittore e produttore consulente dello spin-off Fear the Walking Dead, Powell ha scritto gli episodi della sesta stagione "The Holding" e "Mother", entrambi riguardanti l'incontro di Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) con il culto sotterraneo di Teddy Maddox (John Guantaio).



Al di fuori di TWD Universe, Powell è stata sceneggiatrice di White Collar con Matt Bomer e ha creato il thriller fantascientifico distopico The Feed.



"Abbiamo lasciato la porta aperta per raccontare storie più lunghe forse multi-episodio nell'universo. Vogliamo mantenerlo davvero flessibile. Ma per cominciare, vogliamo un mucchio di storie molto diverse in cui il pubblico non ha intenzione di sapere cosa aspettarsi" ha detto Gimple durante l' aggiornamento di Tales durante un recente streaming con TWDUniverse.



Tales of The Walkig Dead conterrà anche episodi musicali, una novità che i fan sono curiosi di scoprire. Non è ancora stata fissata una data di uscita ufficiale per lo show.