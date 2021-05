Tales of the Walking Dead, la serie spin-off seguirà le orme di Ai confini della realtà

Il boss del franchise Scott Gimple è tornato a parlare di Tales of the Walking Dead, attesa serie spin-off antologica ambientata nell'universo della serie zombie che racconterà una storia "molto diversa" rispetto al titolo originale.

"Ci stiamo lavorando. Il nostro obiettivo al momento è dividere le singole ore, che sono molto diverse di settimana in settimana. Abbiamo lasciato la porta aperta per raccontare storie più lunghe e forse anche in più episodi ambientate nell'universo del franchise" ha spiegato il produttore durante un'ospitata sul canale Twitch di TWDUniverse. "Vogliamo mantenerla molto flessibile. Ma per iniziare, vogliamo realizzare un sacco di storie molto diverse in cui il pubblico non saprà cosa aspettarsi."

Piuttosto che seguire la strada di American Horror Story, dunque, Tales of the Walking Dead sembra avere degli elementi in comune con Ai confini della realtà (Twilight Zone): Gimple ha infatti spiegato che all'interno di una stagione potrebbero essere anche presenti degli episodi musical o realizzati in animazione.

"Torneremo a trattare delle domande che le persone hanno posto in situazioni diverse, oppure esploreremo cosa è successo a vari personaggi che sono già passati dalla serie, e cose che semplicemente non sono correlate a tutto ciò che abbiamo raccontato" ha aggiunto infine Gimple. "Questo è il genere di cose che vogliamo fare. Ci stiamo lavorando sodo."

A proposito del franchise, nei giorni scorsi Gimple ha anticipato che la stagione finale di The Walking Dead sarà brutale e molto dark.