Tales of The Walking Dead: lo spin-off conterrà 'episodi musicali e black comedy'

Tales of The Walking Dead potrebbe rappresentare la serie definitiva per i fan della saga a tema zombie. Abbiamo già scoperto che saranno presenti anche i personaggi storici di TWD, ma a quanto pare le sorprese non finiscono qui.

Ciascun episodio ci porterà in un periodo diverso e si concentrerà su storie mai viste prima, con l'obiettivo di coinvolgere gli spettatori anche grazie all'uso di una messa in scena rivoluzionaria per il franchise, come sottolinea Scott Gimple in un'intervista per Emmy Magazine:

"Alcune saranno storie horror, altre saranno delle black comedy, altre ancora delle avventure. Alcuni episodi potrebbero essere animati e potremmo avere persino degli episodi musicali".

Il direttore creativo di AMC ha già fatto sapere che nella serie antologica avremo modo di fare conoscenza con nuovi sopravvissuti, ma non mancheranno i volti noti, inclusi i personaggi deceduti nella serie principale. L'obiettivo sembra comunque quello di una produzione live-action, anche se verranno sfruttate alcune sequenze animate. Sarà interessante capire in che modo verranno invece implementati i segmenti musicali, nella speranza che il tutto non si trasformi in un musical con zombie ballerini in perfetto stile Thriller di Michael Jackson...

Per il momento non conosciamo una data di uscita precisa, ma di sicuro farà parte dei prossimi progetti in produzione. Potremmo persino rivedere Rick Grimes in azione, considerando il pentimento di Andrew Lincoln per aver lasciato The Walking Dead anni fa.