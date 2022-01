Tales of The Walking Dead, svelata la prima star di ritorno nel cast?

Le riprese di Tales of the Walking Dead sono appena iniziate, la serie antologica riporterà nell’universo di The Walking Dead numerose star del passato e ora proprio un attore del franchise potrebbe aver suggerito il suo ritorno.

Chad Coleman, interprete di Tyreese Williams dalla terza alla quinta stagione, potrebbe essere la prima star della serie a tornare per lo spinoff antologico di AMC. La prima stagione sarà composta da sei episodi incentrati su personaggi nuovi e affermati del mondo di The Walking Dead, compresi quelli che sono già morti nella serie madre.



Coleman ha suscitato speculazioni sul suo ritorno dopo essersi imbattuto casualmente nel regista del franchise Michael E. Satrazemis, che dirigere il primo episodio di Tales ora in lavorazione in Georgia. Satrazemis ha fatto il suo debutto alla regia di The Walking Dead nell'episodio della quarta stagione "The Grove", incentrato proprio su Tyreese e Carol (Melissa McBride).



"Riusciremo presto a vedere una storia di Tyreese in Tales of The Walking Dead?" ha chiesto un utente di Instagram in risposta alla foto che vedete in calce alla notizia. AMC Networks non ha ancora rivelato chi tornerà in Tales, ma lo sviluppatore della serie e produttore esecutivo Scott Gimple ha confermato che l'antologia racconterà nuove storie sui personaggi passati di The Walking Dead.



Coleman è apparso l'ultima volta nell'episodio della quinta stagione di The Walking Dead "What Happened and What's Going On", scritto da Gimple, in cui Tyreese muore dopo il morso di uno zombie. La co-protagonista Sonequa Martin-Green in precedenza aveva detto a Entertainment Weekly che le sarebbe piaciuto tornare nei panni di Sasha in Tales, dicendo dello spinoff: "Sarebbe interessante. Sono sempre stata interessato ai retroscena".



I fan hanno accolto con entusiasmo Tales of The Walking Dead proprio per la possibilità di rivedere in scena alcuni dei personaggi preferiti dello show, non ci resta che attendere per scoprire di chi si tratta.