Tales of The Walking Dead: vecchi personaggi potrebbero ritornare nello spin-off di TWD

Come sappiamo la celebre serie The Walking Dead è vicina ad una fine con la sua ultima stagione. Ma i fan non devono temere, perché è in arrivo un nuovo spin-off dello show intitolato Tales of The Walking Dead. La nuova serie del franchise di TWD è stata descritta come "un'antologia di episodi individuali concentrati su nuovi o vecchi personaggi."

Potremmo, dunque, rivedere alcuni dei vecchi protagonisti, anzi potremmo rivedere quasi tutti coloro che hanno fatto parte di The Walking Dead. Vivi o morti che siano. Lo ha confermato Gale Anne Hurd, la produttrice esecutiva, che ha detto che "quasi tutti coloro che hanno fatto parte dello show vorrebbero tornare e raccontare qualcosa di nuovo dei loro personaggi in Tales of The Walking Dead."

Lo showrunner sarà Channing Powell, storico sceneggiatore e produttore di TWD. Powell ha dichiarato che si tratterà di episodi di un'ora, ognuno concentrato su un personaggio, di cui verrà esplorata la psicologia e la backstory. Lo showrunner ha inoltre aggiunto che sarà più simile a The Twilight Zone che ad American Horror story.

Scott Gimple, che ha lavorato alla serie principale, ha raccontato che la volontà è quella di esplorare storie diverse in ogni episodio, lasciando la porta aperta a futuri ed eventuali approfondimenti. Secondo Gimple con Tales "si ritorna a quelle domande che la gente si è chiesta in diverse situazioni, o a cosa è successo con alcuni personaggi che abbiamo conosciuto, e altre cose che non sono legate alle storie che abbiamo raccontato nella serie principale."

Non abbiamo ancora notizie precise su chi in questa nuova serie antologica potrebbe vestire nuovamente i panni di personaggi già conosciuti in passato. Immaginiamo, però, che potremmo avere occasione di rivedere protagonisti come Glenn Rhee (Steven Yeun) e Philip Blake (David Morrissey). Ma potrebbe tornare anche Madison Clark (Kim Dickens), conosciuta in Fear The Walking Dead o John Carroll Lynch a noi noto come Eastman. Insomma, le possibilità sono tante. Ma prima attendiamo l'ultima stagione di The Walking Dead di cui è stato recentemente rilasciato il trailer.