Tananai si prende una pausa della musica: il video pubblicato su Instagram

Con un video postato sul proprio account ufficiale Instagram, Tananai ha annunciato che alla fine del tour che si è chiuso con il concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si prenderà una pausa dalla musica.

Il cantante, che ha ottenuto un incredibile successo con la sua “Tango” presentata a Sanremo 2023, ha deciso di prendersi un periodo di riposo dopo due anni frenetici ed allo stesso tempo impegnativi, nel corso del quale è stato uno dei grandi protagonisti delle hit estive.

"Ciao raga. Faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri e in generale a chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi. E poi per dire che mi fermo per un pochino, perché si è chiuso questo cerchio" ha affermato il cantante, che dopo due partecipazioni consecutive a Sanremo (nel 2022 era arrivato ultimo con la sua “Sesso Occasionale”) e la partecipazione alla Notte della Taranta che ha fatto da intermezzo ad un tour nei palazzetti evidentemente ha bisogno di riposare.

Non si tratta però di una pausa completa dalla musica, ed infatti nel video ha comunque lasciato intendere che potrebbe essere al lavoro su nuova musica: “ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni da quel Sanremo Giovani fuori di testa. Per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e senso di essere ascoltata" afferma.