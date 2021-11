Ultimo Tango a Parigi, arriva una serie sui retroscena del film cult di Bertolucci

La controversa genesi di Ultimo Tango a Parigi, dramma a tinte erotiche diretto nel 1972 da Bernardo Bertolucci, sarà al centro di una nuova serie televisiva prodotta da CBS Studios e Stampede Ventures. Il film è da sempre al centro di feroci polemiche, e non sono mancate le piccate reazioni di Marlon Brando e Maria Schneider, i due protagonisti.

Il progetto dovrebbe essere realizzato sulla falsariga della serie The Offer su Il Padrino, altro storico film con Marlon Brando, su cui è attualmente in lavorazione una miniserie in co-produzione tra CBS Studios e Paramount Television Studios.

La serie su Ultimo Tango a Parigi, ambientata tra Italia, Francia e Stati Uniti, è scritta da Jeremy Miller e Daniel Cohn, e sarà diretta da Lisa Brühlmann e José Padilha. Al centro della narrazione ci sono i 18 mesi prima, durante e dopo la produzione del film, e saranno affrontate questioni di identità, fama e ambizione artistica, attraverso lo sguardo dei protagonisti, a partire dal viaggio di Bernardo Bertolucci a Los Angeles, nel 1971, per convincere un Marlon Brando al verde e in crisi d'identità ad essere il protagonista del film.

Se Ultimo Tango a Parigi ha risollevato la carriera di Marlon Brando ed è stato un successo per Bertolucci, decisamente peggio è andata a Maria Schneider, che si è sentita sfruttata e ingannata a causa della presenza di scene decisamente spinte, e che è finita in un tunnel di depressione e dipendenze.

"Ultimo Tango racconta la storia di due uomini che abusano di una donna giovane e inesperta, non per il sesso, ma per amore dell'arte" ha affermato José Padilha. "Lo hanno fatto davanti alla macchina da presa e il risultato è stato un film importante, acclamato dalla critica e dal pubblico. Il regista e l'attore si crogiolavano nel successo, mentre il dolore di Maria veniva trascurato."