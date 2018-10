Tanta azione nel nuovo teaser di Wayne, serie TV Youtube Originals

Youtube Originals ha postato sulla sua piattaforma un nuovo teaser di Wayne. Tra i produttori della serie troviamo nomi del calibro di Rheese Res e Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool. Nel video si vede Wayne salvare alcuni coetanei dai bulli con metodi non molto ortodossi!

La sinossi è la seguente:"In questa cruda e talvolta sanguinosa storia il quindicenne Wayne parte in sella alla sua motocicletta assieme alla ragazza di cui è innamorato, Del, per riprendersi l'automobile (una Pontiac Trans Am del 1978) rubata al padre quando questi era ancora in vita. Tra gli attori delle puntate Mark McKenna (Sing Street, Kat and Alfie: Redwater) interpreterà Wayne e Ciara Bravo (Big Time Rush, Red Band Society) interpreterà Del. Joshua J. Williams (Mudbound) sarà una presenza ricorrente nei panni di Orlando."



I dieci episodi sono scritti e diretti da Shawn Simmons e tra i produttori esecutivi troviamo Rhett Reese e Paul Wernick (dietro a film di successo quali Zombieland e Deadpool), Greg Coolidge (Ride Along) e Kirk Ward. Iain B. MacDonald (Episodes, I'm dying up here, Shameless) ha invece diretto il pilot. Lo show uscirà a gennaio del 2019 su Youtube Premium.