Tanti auguri, Buffy! Il personaggio interpretato da Sarah Michelle Gellar compie 40 anni

Il 19 gennaio per i fan di Buffy L'Ammazzavampiri non è certo una data qualunque, perché corrisponde al giorno del compleanno della più iconica delle Cacciatrici, come ricorda anche la sua interprete Sarah Michelle Gellar su Instagram.

Sebbene nel corso delle 7 stagioni della serie siano apparse sullo schermo diverse date corrispondenti al presunto compleanno di Buffy Summers, nel canone Whedoniano, come dimostra anche la Gellar con il suo più recente post di Instagram, i festeggiamenti ufficiali sono da collocare proprio di oggi, 19 gennaio.

Non che i vari festeggiamenti all'interno dello show siano stati poi tanto allegri, la povera ragazza non passava un compleanno senza qualche complicazione o semi-apocalisse (un po' come i matrimoni in One Tree Hill, insomma). Tuttavia, ci sembra un'occasione da commemorare, essendo questo il suo 40esimo compleanno (classe 1981)! E noi vogliamo farle gli auguri riportandovi il post di Sarah Michelle Gellar dedicato al personaggio che ha interpretato per tanti anni.

"Mi sono appena resa conto che oggi è il 40esimo compleanno di Buffy Summers. Non riesco a crederci" scrive l'attrice "Ci ha insegnato che la cosa più difficile a questo mondo è viverci. Quindi in suo onori, cerchiamo di essere coraggiosi. Questo potrebbe non essere il modo in cui siamo abituati a vivere le nostre vite, ma cerchiamo di trovarvi la bellezza nascosta. Così che possiamo tutti vivere a lungo e in sicurezza. #happybirthdaybuffy #buffy40".

E se lo dice la Cacciatrice...