Tanti auguri Emilia Clarke! Per la star di Game of Thrones compleanno ad alta quota

Compie oggi 34 anni Emilia Clarke, l'iconica Daenerys Targaryen di Game of Thrones. A quanto apprendiamo dal suo profilo Instagram, l'attrice londinese ha deciso di non festeggiare soffiando sulle proverbiali candeline, ma in un modo decisamente più avventuroso.

Emilia Clarke, infatti, si è lanciata con il paracadute da un aereo. Nel post, visibile anche in calce alla notizia, la vediamo con la tuta e l'equipaggiamento d'ordinanza, e in un primo piano con i suoi accompagnatori. La didascalia recita: "Cosa potrebbe eguagliare il profondo terrore esistenziale di un altro compleanno? Saltare giù da un dannato aereo, ecco cosa. Chi ha detto che posso solo cavalcare draghi? La mia espressione dice tutto ciò che c'è da sapere. Grazie Hinton Sky Diving per l'esperienza più esaltante della mia vita!"

Qualche settimana fa, parlando di Game of Thrones, Emilia Clarke ha ammesso di aver odiato le scene di nudo: "Mi sentivo maltrattata, anche se in realtà non lo ero" ha raccontato. "Era dovuto a tutta la pressione che sentivo."

Come sappiamo, la serie si è conclusa con una controversa ottava stagione, talmente criticata che molti fan hanno firmato una petizione perché fosse completamente rigirata. Nei giorni scorsi, invece, un'altra star della serie, Rose Leslie, ha raccontato alcuni aneddoti divertenti sulla sua relazione con Kit Harington.

