Tanti auguri a Robin Wright: è il compleanno della regina di House of Cards

Robin Wright ci ha regalato tante interpretazioni degne di nota nella sua più che trentennale carriera: nel giorno del 54esimo compleanno della grande attrice, dunque, ci sembra giusto fare un breve excursus delle sue migliori prove attoriali soffermandoci, in particolare, sulla meravigliosa Claire Underwood di House of Cards.

Per quanto riguarda il grande schermo il personaggio che a tutti torna inevitabilmente in mente al nome di Wright è ovviamente Jenny, la sfortunatissima e tormentata ragazza amata da Tom Hanks in Forrest Gump; non possiamo, però, dimenticare prove di assoluto livello come quelle offerte in Moll Flanders, America Dopo, Two Mothers o The Congress, in cui l'attrice interpretava una versione alternativa di sé stessa.

È però quello della spietata Claire Underwood il ruolo che più ha contraddistinto questi ultimi dieci anni di carriera dell'attrice: spalla, sulla carta, del Frank Underwood di Kevin Spacey la first lady di Wright in realtà spalla non lo è mai realmente stata, essendosi dimostrata sin dai primi episodi capace in alcuni frangenti addirittura di rubare la scena al marito, grazie a una scrittura sempre di livello e ad un'interpretazione che non delude mai le aspettative.

Fu lo stesso regista David Fincher, d'altronde, a specificare di non aver mai inteso come secondario il ruolo di Claire in House of Cards; Wright, dal canto suo, non ebbe alcun esitazione sull'ultima stagione di House of Cards nonostante l'abbandono forzato di Spacey per i motivi che tutti conosciamo e che portò di fatto Claire a divenire la protagonista assoluta dello show, riuscendo a reggerlo interamente sulle sue spalle.