Tanti auguri Twin Peaks! La serie di David Lynch compie 30 anni

È tutto pronto per i festeggiamenti di Twin Peaks: la serie cult ideata da David Lynch è andata in onda per la prima volta esattamente 30 anni fa, trasportandoci per la prima volta nella cittadina omonima dello stato di Washington.

Trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti, mentre in Italia è arrivato l'anno dopo su Canale 5, ci ha permesso di conoscere l'agente speciale Dale Cooper, interpretato da Kyle McLachlan, mentre guida le indagini per scoprire l'assassino di Laura Palmer, giovane ragazza il cui corpo senza vita è stato ritrovato avvolto in un sacco di cellophane. Oltre per il gran numero di sottotrame presenti nello show, Twin Peaks è famoso per la colonna sonora, composta da Angelo Badalamenti, che ha saputo dare il giusto peso alle atmosfere surreali viste nelle puntate che compongono le due stagioni principali, diventate nel tempo vero e proprio marchio di fabbrica della serie.

Nel 2017 è stato trasmesso un revival dello show composto da 18 episodi, sequel inaspettato delle vicende viste più di venti anni prima, che ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico. Nei mesi scorsi si era parlato anche di una quarta stagione di Twin Peaks, ma per ora non abbiamo ancora avuto conferme a riguardo.