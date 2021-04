Tapiro d'oro a Diletta Leotta: la giornalista svela cosa è successo con Can Yaman

Da giorni ormai si rincorrono voci sulla fine della storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman e ora la giornalista sportiva raggiunta dal Tapiro d'oro di Striscia La Notizia ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Si diceva che l'attore turco avesse invitato la Leotta nel suo paese natale per fare la conoscenza dei suoi familiari e che questa si fosse rifiutata. Dopo questi avvenimenti, Can Yaman aveva addirittura lasciato i social network.

A quanto pare però, la coppia è ben salda. A Valerio Staffelli infatti, Diletta Leotta ha chiarito che la relazione non naviga assolutamente in brutte acque e anzi, sono più uniti che mai. Anche per il matrimonio non c'è alcun dubbio, si farà ma con assoluta calma. La giornalista sportiva ha messo così a tacere tutte le malelingue, sottolineando che il loro è attualmente un rapporto molto felice. Non si tratta di una semplice trovata pubblicitaria insomma.

"Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business".

Can Yaman avrebbe deciso di dire addio ad Instagram solo per ragioni lavorative. Vedremo se nei prossimi giorni ritornerà sui propri passi.