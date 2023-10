Tara Strong: la doppiatrice licenziata dopo controversi tweet sulla crisi Israele-Hamas

La doppiatrice Tara Strong è stata accusata di razzismo, e in seguito a queste accuse, è stata licenziata dalla serie tv animata “Boxtown”.

Tara Strong aveva scritto sui suoi canali social contro Hamas: “Assolutamente devastante. Prego per la pace. #Temo per la mia famiglia in Israele. Ho paura per tutti coloro che hanno sofferto per questo attacco terroristico. È disgustoso che qualcuno condoni o celebri la violenza.”, “Questo è solo l'inizio. Sono stati furbi a iniziare con un Paese che la gente ama odiare.”, e infine “#Hamas è riuscita a fare il lavaggio del cervello al mondo occidentale per fargli credere che il #terrorismo possa essere giustificato.”

Parole che si univano ad altri tweet e retweet che consideravano tutti gli arabi alla stregua di terroristi radicali. La doppiatrice è stata successivamente licenziata dalla serie animata “Boxtown”, con i canali social della serie che hanno pubblicato un post che recita:

“Riteniamo che la nostra piattaforma pubblica ci obblighi a prestare attenzione ai messaggi di odio e alla disinformazione online. Questo vale anche per il cast e la troupe. Non è stata una decisione difficile.”

A cui Tara Strong, doppiatrice anche in Loki 2, ha risposto “L'ho appena scoperto su twitter! Questo è ciò che accade quando si aiutano i fan a realizzare gli show, credo. Licenziata per essere ebrea. Sono felice di avervi aiutata a ottenere i soldi per il kickstarter. Per favore, cancellate il mio indirizzo e-mail e pregate per la mia famiglia in Israele e a Gaza.”