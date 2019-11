Taron Egerton in lizza per il ruolo di Wolverine nel MCU? Non secondo l'attore

Taron Egerton nuovo Wolverine per il Marvel Cinematic Universe? Probabilmente no, stando a quanto dichiarato dall'attore stesso sui rumor che lo vorrebbero già in lizza per il ruolo.

Da quando è stato annunciato l'acquisto di Fox da parte di Disney, il web non riesce a non pensare all'attore che potrebbe ereditare gli artigli di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe. Ed è un nome a farsi sempre più insistente in merito, quello di Taron Egerton, interprete di Kingsman: Servizi Segreti e Rocketman. Ma è lo stesso attore a frenare gli entusiasmi.

Qundo gli è stato chiesto (a dire il vero, non per la prima volta) quanto di vero ci fosse nei rumor che lo vorrebbero tra i papabili per la parte, Egerton ha risposto: "Sono infondati. L'unica parte di verità che vi si può riscontrare è che sono un grande fan dei film, come il 99,9% del resto del mondo. E questo è quanto, in realtà. Non so da dove siano venuti fuori questi rumor. Sono lusingato, e anche un po' sorpreso... Ci sono altri personaggi che credo mi si addicano di più".

Chissà a quali personaggi farà mai riferimento Taron... Voi che ne pensate?

Tempo fa, anche Matthew Vaughn, regista della saga di Kingsman (e produttore di Rocketman) supportava l'entusiasmo dei fan nel ritenere Egerton un degno erede di Hugh Jackman per il ruolo, previa approvazione di quest'ultimo, ovviamente. Ma sembra proprio che Egerton abbia altre idee per un eventuale debutto nell'universo dei supereroi Marvel...