Tartarughe Ninja, è ancora caos mutante nel trailer della nuova serie tv!

Paramount+ ha diffuso in streaming il primo trailer di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, serie animata in arrivo che si svolgerà nello stesso mondo di Tartarughe Ninja - Caos mutante. Seth Rogen, che ha prodotto il film uscito nelle sale l'estate scorsa, tornerà nuovamente in veste di produttore di questa attesissima serie animata.

Il breve teaser di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles mostra Donatello (Micah Abbey), Michaelangelo (Shamon Brown Jr.), Leonardo (Nicolas Cantu) e Raffaello (Brady Noon) che parlano di come possono affrontare qualsiasi cosa New York City lanci loro contro, prima di imbattersi in un esercito di robot che sembra più pericoloso di quanto si pensasse inizialmente.

Oltre alle quattro voci principali di Tartarughe Ninja - Caos mutante, Ayo Edebiri riprenderà il suo ruolo di April O'Neil, rendendo più naturale la transizione tra l'avventura cinematografica e la serie in streaming. Anche se lo stile di animazione può sembrare diverso da quello del film, il cuore dei personaggi rimane lo stesso.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles debutterà sulla piattaforma di streaming in estate, arrivando in tempo perfetto per le vacanze del pubblico dei più giovani.

Chris Yost e Alan Wan sono i produttori esecutivi di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, che prosegue l'eredità delle icone della cultura pop su Paramount+. Yost ha lavorato in precedenza a The Mandalorian e Thor: Ragnarok, mentre Wan ha lavorato a progetti legati alle Tartarughe Ninja nel corso di decenni.

Con Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Paramount+ aggiungerà nuove avventure con protagonisti gli eroi, considerando che la piattaforma ha in catalogo la maggior parte del canone dei personaggi. Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello sono pronti a salvare ancora una volta la Grande Mela.

Queste versioni dei personaggi sono state introdotte nel film Tartarughe Ninja - Caos mutante. Diretta da Jeff Rowe, l'avventura seguiva la banda alla ricerca di un pericoloso criminale noto come Superfly (Ice Cube). Ma tutto si complica quando le Tartarughe si rendono conto che Superfly è anche un mutante e che vuole usare un esercito di mutanti per conquistare il mondo umano.

Le avventure di questa squadra continueranno in Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Il tempo ci dirà quali pericoli sconosciuti si nascondono nell'ombra di New York, ma c'è solo una squadra di amanti della pizza in grado di fermarli.