Tartarughe Ninja stile grafico tutto nuovo nella prima immagine ufficiale!

Possiamo finalmente dare un primo sguardo a quella che sarà la nuova serie tv con protagoniste le tartarughe ninja, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, spin-off del film Tartarughe Ninja: Caos Mutante in uscita su Paramount+ durante il corso della prossima estate.

Oggi, grazie all'app Go Noodle, scopriamo l'aspetto dei personaggi protagonisti della serie TV animata, già comparsi nel primo trailer ufficiale di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles rilasciato a febbraio. Nel mentre sono stati confermati numerosi ritorni nel cast di doppiatori in lingua originale, tra cui Micah Abbey (Donatello), Sharon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo), Brady Noon (Raffaello), Ayo Edebiri (April) e, dulcis in fundo, Jackie Chan, che interpreterà il maestro Splinter.

A luglio 2023 eravamo venuti a conoscenza della serie spin-off grazie all'annuncio di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, fatto direttamente da Paramount+ con un comunicato. Ora, questo prodotto ha l'obiettivo di allargare e approfondire l'universo generato con l'uscita del film Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Pellicola del 2023 che ha visto i protagonisti emergere dalle fogne newyorkesi e vivere la loro vita tra studio e nuove minacce, vecchi e nuovi alleati.

I fan delle tartarughe ninja, in attesa del sequel cinematografico della pellicola Tartarughe Ninja: Caos Mutante atteso per il 2026, potranno quindi godersi un po' di azione con la serie TV animata. Nonostante la prima pellicola non abbia fatto breccia nelle classifiche del botteghino, con un incasso di 180,5 milioni a fronte di un costo di produzione pari a 70 milioni, Paramount sembra voler puntare ancora sulle tartarughe mutanti adolescenti.

