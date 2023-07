Tartarughe Ninja, Paramount+ annuncia la serie tv spin-off del nuovo film

A conferma di quanto Paramount+ creda fermamente nel successo del nuovo film Tartarughe Ninja: Caos Mutante, in uscita nelle sale americane ad agosto e in quelle italiane qualche settimana più tardi, Paramount+ ha dato ufficialmente il via libera alla realizzazione di una serie animata di due stagioni che fungerà da spin-off e legherà i due film.

La notizia di una serie sequel di Caos Mutante circola già da un mese, ma solo ieri Paramount+ ha dato ufficialmente il via libera alla realizzazione dello show che a quanto pare consisterà inizialmente di due stagioni.

La nuova serie è pensata per fungere da ponte tra il film in uscita al cinema e il sequel di Caos Mutante annunciato nelle scorse ore.

Il regista e sceneggiatore di Caos Mutante, Jeff Rowe, tornerà per il sequel insieme alla produzione affidata allo studio Point Grey Pictures, co-fondato dallo sceneggiatore e produttore Seth Rogen. Chris Yost e Alan Wan saranno produttori esecutivi e showrunner. Lukas Williams supervisionerà sia la serie che il sequel.

La serie Paramount+ si intitolerà "Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles" e sarà prodotta in uno stile 2D diverso da quello che si vedrà in Caos Mutante. Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon riprenderanno i loro ruoli di Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello nella nuova serie, che avrà due stagioni e collegherà “Caos Mutante” al suo sequel.

La serie seguirà le quattro tartarughe mentre si imbarcano in missioni solitarie a New York, scoprendo chi sono quando non sono insieme a coprirsi le spalle.

"Nei quasi 40 anni da quando Teenage Mutant Ninja Turtles è stato lanciato, ha intrattenuto generazioni di fan e continua a crescere”, ha dichiarato Brian Robbins, CEO di Paramount. "Siamo entusiasti di prendere in consegna l'eredità di TMNT in collaborazione con Seth Rogen e Evan Goldberg della Point Grey, e a Jeff Rowe; tutti loro stanno innovando il franchise con il loro singolare umorismo e una narrazione pensata per il pubblico di tutto il mondo, e adatta praticamente a ogni piattaforma".

"Rinvigorire questo franchise è stato un lavoro durato anni e siamo entusiasti di continuare ad espandere questo amatissimo universo e portare nuove avventure a famiglie e fan", ha dichiarato Ramsey Naito, presidente di Paramount Animation e Nickelodeon Animation.