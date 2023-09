Tartarughe Ninja, svelata la prima immagine della serie tv spin-off di Caos Mutante

Tartarughe Ninja - Caos mutante è ispirato a un film in particolare. Invece, ispirata al nuovo film delle Tartarughe Ninja, è la serie spin-off Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, di cui è stato da poco svelato il logo.

Caos Mutante è adesso disponibile in streaming su Paramount+, e una pubblicità introduttiva al film ha mostrato il logo ufficiale della serie spin-off, e sarà proprio la casa di distribuzione a produrla. In un annuncio di lavoro sul sito web della Titmouse, si legge che la Titmouse Vancouver è alla ricerca di Harmony Animators (animatori esperti nel software Harmony) per lavorare al prossimo spinoff televisivo di Caos mutante. Secondo l'annuncio di lavoro, la serie Paramount+ TMNT sarà una "commedia d'azione animata in 2D".

Il CEO di Nickelodeon Brian Robbins si è espresso in merito alla produzione dello spin-off: “Nei quasi 40 anni trascorsi da quando le Tartarughe Ninja sono comparse, hanno intrattenuto generazioni di fan e continuano a crescere. Siamo entusiasti di far crescere l'eredità delle TMNT in collaborazione con Seth Rogen e Evan Goldberg. Stanno innovando il franchise con il loro singolare marchio di umorismo e una narrazione elevata per il pubblico di tutto il mondo, praticamente su ogni piattaforma". Il presidente di Paramount Animation e Nickelodeon Animation, Ramsey Naito, ha aggiunto: "Il rinvigorimento di questo franchise è stato un progetto lungo anni e siamo entusiasti di continuare a espandere l'amato universo delle Teenage Mutant Ninja Turtles e di portare nuove avventure alle famiglie e ai fan".

Tartarughe Ninja – Caos mutante è stato un grande successo di pubblico e di critica (qui potete trovare la nostra recensione di Tartarughe Ninja – Caos mutante). E voi siete curiosi per questo nuovo spin-off? Fatecelo sapere nei commenti.