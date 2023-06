Tartarughe Ninja: in sviluppo una nuova serie animata sequel di Caos Mutante

A quanto pare Paramount ha tutta l'intenzione di voler espandere ulteriormente il franchise dedicato alle Tartarughe Ninja, che presto tornerà nelle sale cinematografiche con il film d'animazione in CGI Tartarughe Ninja: Caos Mutante, prodotto da Seth Rogen e Evan Goldberg. Lo studio ha messo in sviluppo una serie animata sequel per Paramount+.

Secondo Cinelinx, una nuova serie animata sulle Tartarughe Ninja è in lavorazione per Paramount+, con Seth Rogen ancora a bordo come produttore. La serie farà seguito agli eventi del prossimo film d'animazione, Caos Mutante, diretto da Jeff Rowe e scritto da Rogen, Evan Goldberg, Dan Hernandez e Benji Samit. Al momento questa notizia non è stata confermata ufficialmente dalla Paramount o dalla ViacomCBS.

Secondo quanto riferito, la serie attualmente senza un titolo ufficiale sarebbe prevista per il 2024 e non sarà collegata ai film d'animazione incentrati sui cattivi precedentemente annunciati per Paramount+. Infatti, ViacomCBS aveva annunciato nel febbraio 2022 che una nuova serie di film d'animazione sui cattivi più famosi del franchise sarebbe stata distribuita su Paramount+ nel 2023.

Questi film d'animazione di Paramount+ sulle Tartarughe Ninja dovevano arrivare sulla piattaforma di streaming nello stesso periodo del reboot cinematografico, animato in computer grafica, che debutterà nelle sale il 2 agosto 2023. Caos Mutante sarà diretto da Rowe, che è stato co-regista di I Mitchell contro le macchine.

Creato da Kevin Eastman e Peter Laird a metà degli anni '80, il franchise delle Tartarughe Ninja è incentrato su quattro tartarughe antropomorfe - Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello - addestrate alle arti marziali da un ratto di nome Splinter, loro maestro e padre adottivo.

Su queste pagine potere recuperare il trailer di Tartarughe Ninja Caos Mutante.

"Siamo entusiasti del cast di prim'ordine che abbiamo riunito per dare vita a questi personaggi iconici e amati in un nuovo capitolo dell'universo delle Tartarughe Ninja", aveva dichiarato lo scorso marzo il presidente di Nickelodeon Animation e Paramount Animation Ramsey Naito. "Questo film stabilisce davvero un nuovo livello per questo franchise celebrato in tutto il mondo, e non vediamo l'ora di mostrarlo al pubblico".