Taryn Manning di Orange is the new black firma con Buchwald

L’attrice Taryn Manning (Orange is the new black) ha firmato con l’agenzia Buchwald, che curerà così i suoi interessi. In precedenza era rappresentata dalla APA.

Cantautrice, stilista e attrice, Taryn Manning è famosa sul piccolo schermo per aver interpretato fin dalla prima stagione il personaggio di Tiffany Doggett - religiosa ai limiti del fanatismo, schizofrenica e inizialmente principale antagonista di Piper Champan e Alex Vause - nella serie Netflix ambientata in un carcere femminile. Orange is the new black, giunta alla settima e ultima stagione, sarà in streaming dal prossimo 26 luglio.

Manning è stata anche nel cast regolare della prima stagione di Hawaii Five-0, in cui continua a recitare, e nella serie Sons of anarchy di FX. Vanta apparizioni anche in serie come Law and Order, N.Y.P.D. e in C.S.I. Miami.

Al cinema ha recitato invece con Britney Spears in Crossroads, col rapper Eminem in 8 Mile e con Terrence Howard and Taraji P. Henson in Hustle & Flow. Era anche nel cast di Ritorno a Cold Mountain. Tra i suoi prossimi progetti ci sono The Gateway, con Olivia Munn e Frank Grillo, e The Murder of Nicole Brown Simpson.

