La Tata arriva a Broadway: Rachel Bloom comporrà la colonna sonora del musical

Camminare lungo le strade di Broadway significa essere abbagliati da insegne e luci di ogni sorta, ma stavolta ad attirare la nostra attenzione sono delle paillette, ben più scintillanti di qualunque riflettore: Fran Drescher torna a lavorare su La Tata, il suo ruolo più noto, con un musical d'eccezione.

Lo scorso anno l'attrice aveva già annunciato un ritorno di Francesca Cacace, ma se all'inizio si credeva fosse un revival, sulla scia di quello di Will&Grace, adesso la conferma del nuovo progetto si rivela un'ancor più lieta sorpresa.

A scrivere i testi e le canzoni del musical saranno Rachel Bloom e Adam Schlesinger, noti ai più per la vincente collaborazione sul set di Crazy Ex-Girfriend che lo scorso anno è valso ad entrambi un Emmy per la migliore colonna sonora.

Tuttavia ad indossare le minigonne della tata non sarà più la Drescher che ha commentato scherzosamente la cosa: "Tornerei volentieri ad interpretare Francesca, ma poi dovremmo cambiare il titolo in The Granny", con ovvia allusione al titolo originale The Nanny.

La cotonata attrice tornerà unicamente nel ruolo di produttrice e sarà affiancata da Peter Marc Jacobson, entrambi co-produttori dell'iconica serie anni '90 trasmessa in ben 90 paesi tra il 1993 e il 1999 e vincitrice di 12 Emmy.

Della sua collaborazione al progetto la Bloom afferma: "La tata è stata una parte fondamentale della mia infanzia perché era la prima volta che vedevo una protagonista apertamente ebrea in televisione. La storia di Fran Fine, tuttavia, è una storia universale che ha toccato il cuore delle persone di ogni razza, religione e orientamento. Sono orgogliosa di raccontare il viaggio di questa donna forte, indipendente e orgogliosa della sua diversità".