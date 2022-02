La Tata: che fine ha fatto il cast della celebre sit-com degli anni '90?

Sono passati quasi 30 anni dalla messa in onda del primo episodio de La Tata ma il successo di questo show non sembra minimamente essersi esaurito col passare del tempo. Scopriamo dunque che fine ha fatto il cast di questa amatissima sit-com targata CBS che ha letteralmente segnato un'epoca.

Partiamo naturalmente dalla protagonista, Fren Drescher, interprete della frizzante Francesca Cacace, una trentenne di origini ciociare (ebraiche nella versione originale) che da venditrice di cosmetici finisce casualmente col diventare la tata della ricca famiglia Sheffield, conquistando il cuore del capofamiglia e dei suoi figli. L'attrice che ha ormai superato i 60 anni e con due matrimoni finiti alle spalle, continua ad essere uno dei volti più celebri della tv. Ha prodotto e recitato in altre note sit-com come A Casa di Fran e Happily Divorced, prestando anche la sua voce come doppiatrice in Hotel Translvania. Fren Drescher continua a sperare in un revival de La Tata e chissà, prima o poi potrebbe essere accontenta.

Charles Shaughnessy, ovvero Maxwell Sheffield è apparso in moltissime serie tv nel corso degli anni e ha anche lavorato a lungo a teatro. É apparso in alcuni episodi di serie di successo com Mad Men e Modern Family, tornando al fianco di Fran Drescher con la sit-com A Casa di Fran. Daniel Davis interprete dello "spocchioso" maggiordomo Niels ha continuato a recitare con molto successo e negli anni ha ottenuto una parte nel cast del film The Prestige con Hugh Jackman e Christian Bale ed è inoltre apparso in varie sitcom come Ugly Betty e The Blacklist.

Renée Taylor, ovvero l'interprete della divertentissima Zia Assunta ha ottenuto una candidatura al premio Oscar per migliore sceneggiatura non originale di Amanti ed altri estranei e negli anni ha preso parte a sit-com come How I met Your Mother, presentando anche moltissimi spettacoli a teatro. Lauren Lane, ovvero C.C. Babcock ha invece abbandonato il mondo della recitazione, scegliendo la carriera di docente all'Università del Texas.

La reunion de La Tata avvenuta nel 2020 ha riacceso l'interesse veramente mai sopito per questa serie, dandoci anche l'opportunità di rivedere i 3 figli ormai cresciuti del Signor Sheffield. Micholle Tom (Maggie), Benjamin Salisbury (Brighton) e Madeline Zima (Grace) hanno continuato ad ottenere piccole parti nel mondo della tv apparendo rispettivamente in Criminal Minds, On The Brink e Californication.