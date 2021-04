La Tata, ecco i segreti dietro il look iconico di Fran Drescher

La Tata è stata una delle serie più amate degli anni ’90 con Fran Drescher nei panni dell’iconica protagonista che si ha accompagnato per sei stagioni dal 1993 al 1999 e 146 episodi. I suoi look sono stati fonte d’ispirazione per migliaia di donne e oggi la costumista Brenda Cooper ha svelato alcuni segreti sul suo lavoro all’epoca.

La storia di La Tata inizia quando Francesca Cacace (Drescher) bussa alla porta della famiglia Sheffield per vendere cosmetici e il padrone di casa Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), rimasto vedovo, la assume come tata per i suoi tre figli, una cosa che stravolgerà la vita di tutti i protagonisti.



La costumista ha in uscita un libro sul suo lavoro questo dicembre chiamato The Silhouette Solution. È impossibile dimenticare gli abiti indossati da Drescher per chiunque abbia visto anche solo un episodio dello show.



“Ogni settimana, dovevo inventare sei outfit che fossero su misura con accessori, quindi ho pensato a delle formule. Una formula era il dolcevita sotto un vestito", ha rivelato. “Ci sono molti abiti da cocktail là fuori, ma non funzionerà per una tata. Come risolvo il problema? Con un dolcevita. Ho trovato un dolcevita sottile, quindi la vedete spesso con un dolcevita."



"Mettere il dolcevita sotto il vestito gli conferisce un'atmosfera completamente diversa. I dolcevita neri ti salvano” ha aggiunto Cooper. “Poteva indossare un dolcevita nero, una minigonna nera, collant neri e poi ci mettevo un giubbotto. Aggiungeva quella sensualità a un outfit, e ne avevo dozzine. Questo è un giubbotto di Donna Karan [riferendosi alla seconda stagione, episodio 14] era il giallo perfetto. Ho aggiunto la camicia e la cravatta che l'hanno resa sfacciata ed elegante."



Intanto il cast di La Tata ha avuto una reunion su zoom lo scorso anno e sull'onda della nostalgia La Tata potrebbe arrivare su Netflix così potremmo ammirare di nuovo tutti gli outfit di Francesca!