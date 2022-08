Tatiana Maslany sulle protagoniste femminili nel MCU: 'Vorrei che non fosse un big deal'

Nelle ultime settimane Disney+ sta pubblicizzando She-Hulk, che segnerà il debutto della Jennifer Walters di Tatiana Maslany nel MCU. Recentemente un'altra supereroina donna è entrata con successo nel franchise: Mrs. Marvel. Maslany ha dichiarato in un'intervista che spera che in futuro il genere delle eroine non sia più un big deal.

"Sono davvero interessata ai prodotti in cui queste voci [emarginate] possono parlare senza che la reazione sia tipo: 'Oh mio Dio, sono tutte donne' o, 'Oh mio Dio, questa è la storia di una coppia queer', e quelle storie diventano attese in modo naturale tanto quanto ora sono speciali", ha detto Maslany a The Guardian. "Perché è riduttivo. È un po' una rimozione di tutte le sfumature, e allo stesso tempo un tropo. È una scatola in cui nessuno si adatta. Anche la frase è frustrante. È come se dovessimo essere grati del fatto che possiamo essere quello".

L'attrice ha proseguito, spiegando di aver scelto il ruolo di Jennifer Walters proprio per la nature fresca e innovativa dello show. "Credo che ci sia stato questo cambio di paradigma. Ci vuole tempo e si tratta di trovare nuovi modi per raccontare storie. Ciò che mi ha spinto a dire sì è stato: 'Oh OK, è fresco e sorprendente' ed è profondamente - se posso usare un termine binario – femminile", ha proseguito Maslany. "C'è una femminilità. Quella parola è spesso usata come termine derisorio, ma per me c'è una celebrazione dell'amicizia femminile in She-Hulk che è davvero divertente."

E voi, siete in attesa della serie con Tatiana Maslany? Nel frattempo vi lasciamo con il trailer di She-Hulk.