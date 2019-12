Il tatuaggio di un fan di Baby Yoda diventa virale sul web

Era soltanto questione di tempo. Dopo i meme che impazzano sul web e il merchandising dedicato, qualcuno, più prima che poi, avrebbe deciso di tatuarsi addosso il mitico Baby Yoda di Star Wars: The Mandalorian. Il primo a farlo, o almeno il primo a guadagnarsi una certa quantità di like sui social, è stato l'utente Twitter @brockmclaughlin.

Il fan di The Mandalorian, il cui nickname è il programmatico Baby Yoda's Baby Daddy, si è fatto tatuare su un avanbraccio la ormai celeberrima creatura verde, con una lattina di White Claw, una bevanda alcolica a base di seltzer piuttosto popolare in America.

"Non ci sono leggi per Baby Yoda. Per concludere il 2019 mi sono fatto un tatuaggio di Baby Yoda che beve White Claw". L'allusione è ovviamente all'età minima richiesta per bere alcolici negli Stati Uniti.

Il tweet ha provocato una serie di commenti: se molti hanno apprezzato il tatuaggio, per qualcuno la figura ricorda però più un Gremlin che il vero Baby Yoda.

Disney+ ha pubblicato per ora quattro degli otto episodi di Star Wars: The Mandalorian. La nuova piattaforma streaming ha scelto infatti di mettere in streaming un episodio alla settimana e non la serie completa, che così terminerà poco dopo l'uscita in sala dell'episodio IX della saga cinematografica, L'Ascesa di Skywalker.

Nel quarto episodio di The Mandalorian è stato notato un errore simile al caffè di Game of Thrones.