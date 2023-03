Il Tatuatore di Auschwitz, Sky annuncia la serie tv dal best seller di Heather Morris

Sky e Peacock hanno annunciato che Jonah Hauer-King e Anna Próchniak saranno i protagonisti dell'atteso adattamento Il Tatuatore di Auschwitz, dal best seller di Heather Morris venduto in oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo.

Prodotta da Synchronicity Films, la serie vedrà nel cast la vincitrice dei Critics Choice Awards Melanie Lynskey (The Last of Us, Yellowjackets) nel ruolo di Heather Morris, autrice del romanzo e Jonas Nay (Deutschland 83, 86, 89) nel ruolo di Stefan Baretzki. Alla regia di tutti e sei gli episodi la pluripremiata regista Tali Shalom-Ezer (My Days of Mercy, Princess), per una storia di coraggio e amore nei luoghi più oscuri che racconta l’esperienza nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau di Lale Sokolov, un prigioniero ebreo a cui viene affidato il compito di tatuare i numeri di matricola sulle braccia dei compagni di prigionia nel più famigerato dei campi di sterminio nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un giorno incontra Gita, in fila insieme a decine di altre donne per farsi tatuare il numero di matricola sul braccio: per i due sarà amore a prima vista, e avrà così inizio una storia di vita, coraggiosa, indimenticabile e umana, raccontata attraverso i ricordi e l'esperienza di un uomo ad Auschwitz-Birkenau.

Jonah Hauer-King, che i fan ritroveranno nel remake live action de La sirenetta, ha commentato: "È un enorme privilegio raccontare l'incredibile storia di Lale - una storia che lui ha avuto il coraggio di condividere. Ho il massimo rispetto e ammirazione per la sua capacità di trovare l’umanità e la gentilezza nei luoghi più disumani. Questi script descrivono in modo vivido e straziante questo periodo terribile della nostra storia e sono orgoglioso di onorare lo straordinario viaggio di Lale e Gita".

