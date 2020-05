Taylor Mega si confessa a cuore aperto: 'a 15 anni mi facevo di eroina'

La popolare influencer Taylor Mega sta trascorrendo la quarantena con il fidanzato Tony Effe della Dark Polo Gang, e momentaneamente si è presa un periodo di pausa del mondo dello spettacolo. Nonostante ciò ha concesso una lunga intervista in cui si è confidata ed ha svelato dei retroscena sul suo passato.

A Libero Quotidiano, ha rivelato che "a quindici anni ero fidanzata con un ragazzo violento. Io avevo iniziato a farmi di eroina, ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso".

Senza mezzi termini, ha confidato che in piena adolescenza si era completamente persa, ed ha approfittato dell'intervista per parlare di un tema molto delicato, ovvero gli uomini violenti. "Gli uomini violenti ci sono, parliamo di violenza fisica e psicologica e credo che ogni donna, purtroppo, l'abbia vissuta. A me è capitato avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l'ho vissuta da ragazzina quando a quindici anni ero fidanzata con un ragazzo di diciotto. È stato terribile. In quel periodo mi sono persa completamente" ha affermato.

Sulla questione della bellezza, ha affermato che nel mondo dello spettacolo aiuta, ma serve anche un pò di disciplina. Si è definita una "persona pignola che vuole essere perfetta in ogni situazione". Non ha nascosto che nello showbiz ci sono tanti lupi: "tutti i mondi sono fatti da lupi e c'è la necessità di stare sempre in guardia, perché molti tentano di fregarti. Poche persone sono disinteressate. Ti aiutano ma magari chiedano qualche cosa in cambio. Solo Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia".

Taylor Mega di recente è stata protagonista della replica di Ciao Darwin, in cui ha capitanato la sua squadra contro Giorgia Palmas.