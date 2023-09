Taylor Momsen di Gossip Girl ricorda la sua prima cotta: è una star di Supernatural!

Gossip Girl è una serie piena di personaggi dagli intrighi amorosi, ma questi ultimi, a quanto pare, riguardano anche la controparte "reale": è sicuramente il caso dell'attrice Taylor Momsen, innamorata persa di... Jared Padalecki!

"Ero innamorata persa, come se la mia prima cotta da bambina fosse stata per Jared Padalecki" ha dichiarato Momsen. "Sono andata da lui e ho pensato: 'Si innamorerà di me', perché io, a mia volta, sono innamorata di lui. Ma come faccio a farlo innamorare di me? Così gli ho detto: 'Ciao'. Era così alto che ho dovuto alzare la testa, pur essendo incredibilmente gentile. Ma non mi amava: quello è stato il mio primo amore e il mio primo crepacuore, tutto in un colpo".

Da quel momento, Momsen ha deciso di indossare i tacchi "per tutto il tempo", nella speranza che "se fossi stata più alta di lui, Jared mi avrebbe amato", ha scherzato l'attrice.

Classe '93, Taylor Michel Momsen viene ricordata non soltanto per il ruolo di Jenny Humphrey in Gossip Girl, ma anche film quali Il Grinch, Spi Kids 2, Hansel & Gretel e Paranoid Park. Dopo una lunga pausa derivante dalla volontà di dedicarsi alla sua band musicale The Pretty Reckless, sarebbe tornata nel cast di Gossip Girl in occasione della sesta stagione. Era il gennaio 2023 quando HBO Max cancellò Gossip Girl prima della terza stagione.

Jared Padalecki, invece, è noto principalmente per aver interpretato Dean Forester in Una mamma per amica e Sam Winchester in Supernatural. Nel 2008 e nel 2013 vinse due importanti riconoscimenti come miglior attore uomo in una science fiction per la telvisione (Supernatural). Anche l'universo narrativo in questione, però, ha dovuto superare più di un ostacolo: Misha Collins è molto triste per la cancellazione di The Winchesters, spin-off della serie.