Taylor Swift sarà a Sanremo 2024? L'indizio di Amadeus sui social

A pochi giorni dall’annuncio di Russell Crowe ospite a Sanremo 2024, Amadeus ha sganciato una vera e propria bomba sul proprio account ufficiale X.

Il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2024, infatti, questa mattina ha fato scatenare l’ex Twitter con un messaggio in cui fa riferimento alla possibile presenza di Taylor Swift alla kermesse musicale del prossimo febbraio, nelle vesti di super ospite. Amadeus infatti ha pubblicato alle 9:22 in punta un tweet emblematico: “Taylor Swift: un sogno, forse una favola”.

Inutile dire che gli Swiftie italiani e non si sono scatenati sotto il tweet, ma a frenare gli entusiasmi ci hanno pensato alcuni che hanno fatto notare come la popstar in quattro delle cinque serate del Festival di Sanremo porterà il suo Eras Tour al Tokyo Dome, dove si esibirà il 7, 8, 9 e 10 Febbraio 2024 con quattro live già sold out da tempo. Resta quindi libera solo la serata del 6 Febbraio 2024, ovvero quella inaugurale del Festival.

Ovviamente non è da escludere un video messaggio per salutare i fan e dargli appuntamento al prossimo Luglio a San Siro, dove si esibirà il 13 e 14 Luglio. Amadeus infatti non è nuovo ad inviti di questo tipo e tutti ricorderanno che qualche anno fa portò sul palco Dua Lipa, anch’essa uno dei nomi di spicco del panorama pop mondiale seppur con numeri inferiori rispetto a quelli registrati da Taylor Swift nel 2023.

Insomma, la presenza fisica di Taylor Swift a Sanremo 2024 è improbabile, ma non sono da escludere sorprese.