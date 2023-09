Taz Skylar, quali altri film e serie ha fatto l'attore di Sanji in ONE PIECE?

A poco a poco, ma nemmeno così lentamente, Taz Skylar ha conquistato il cuore di tutti, sia per la sua interpretazione di Sanji sia per tutto il lavoro che ha fatto prima di iniziare le riprese. Ma quali sono stati i suoi lavori precedenti?

Come tanti membri del cast di One Piece anche Taz Skylar non ha una carriera così corposa alle sue spalle. Però qualcosina l'ha fatta, quindi andiamo a vedere qualche film o serie tv che lo vedeva fra il cast. Ma intanto sapevate che Taz Skylar si è buttato in acqua per aiutare Inaki Godoy?

Intanto il suo lungometraggio d'esordio, The Kill Team del 2019 diretto da Dan Krauss, con protagonisti Nat Wolff e Alexander Skarsgard. Piccolo ruolo per Taz Skylar, in un film però ben accolto dalla critica su una storia vera avvenuta durante la Guerra in Afghanistan su alcune esecuzioni sommarie di civili.

Non possiamo poi non citare Villain del 2020 per una splendida curiosità. Protagonista del film action di Philip Barantini e Craig Fairbrass, cioè l'interprete di Zeff in One Piece! E con lui, anche in questo caso non in un ruolo principale, c'è proprio Taz Skylar.

Altra pellicola, sempre diretta da Barantini oltretutto, che sembra fatta apposta per collegare Taz Skylar a Sanji è Boiling Point - Il disastro è servito, che racconta in un solo piano-sequenza i problemi di un ristorante londinese.

Lato serie tv invece Taz Skylar è apparso in alcuni episodi della quarta stagione di Agatha Raisin e di Progetto Lazarus, non con ruoli di primo piano però.

One Piece su Netflix è infatti il primo vero ruolo importante della sua carriera.

E voi avevate visto Taz Skylar in questi film e serie tv o l'avete scoperto grazie a One Piece? Ditecelo nei commenti! Noi vi lasciamo la lettera di Eiichiro Oda per il rinnovo della stagione 2 di One Piece.