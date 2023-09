Taz Skylar si è tuffato con Iñaki Godoy per aiutarlo durante le riprese di One Piece

Ormai le notizie che escono fuori dal set di One Piece parlano davvero chiaro: Taz Skylar, l'interprete di Sanji, è stato un compagno di viaggio incredibile e una persona davvero squisita dentro e fuori dal set: e si è anche tuffato per aiutare il suo collega durante una ripresa.

Sappiamo cosa state pensando: non si tratta della scena in cui Sanji si tuffa per salvare Luffy dopo che Arlong lo ha gettato in acqua all'esterno del Baratie. Qua stiamo proprio parlando di Taz Skylar come persona che ha letteralmente aiutato Iñaki Godoy ad affrontare e superare una scena difficile: quella della cisterna d'acqua in cui lo mette Buggy.

Un aneddoto raccontato da Emma Sullivan, una delle registe del live action di One Piece. La scena non era facilissima per Godoy, dato che doveva simulare un affogamento: Sullivan ha aggiunto che l'interprete di Luffy è molto esile di corporatura, quindi pativa il freddo a rimanere dentro quella grande tanica di vetro piena d'acqua.

A quel punto allora Taz Skylar ha deciso di svestirsi ed entrare in acqua assieme a Iñaki Godoy per aiutarlo sia a sentirsi meno solo in quella situazione difficile, sia per provare a scaldarlo un minimo. E soprattutto per dargli supporto morale e psicologico facendogli capire che non era da solo e ce l'avrebbe fatta a concludere al meglio la scena.

Un momento davvero tenerissimo da parte dell'interprete di Sanji che si è fatto carico delle difficoltà di Godoy e ha deciso di spendersi in prima persona per aiutarlo fino in fondo. Cosa che l'attore di Luffy ha sicuramente apprezzato (tra l'altro sapevate che la scelta di Luffy per One Piece ha messo in crisi Netflix?).

Tra questi aneddoti del set, il fatto che abbia imparato a cucinare, così come il suo allenamento nel taekwando, fanno di Taz Skylar un vero professionista e, come gli addetti ai lavori raccontano, anche una gran bella persona.

E voi la sapevate questa? Vi è piaciuta l'interpretazione di Taz Skylar per One Piece? Diteci la vostra nei commenti, noi intanto vi lasciamo con le differenze più grosse tra manga e live action di One Piece.