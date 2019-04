TBBT stagione 12: una triste 'prima volta' per Johnny Galecki

Dopo 12 anni, la famosa serie di Chuck Lorre The Big Bang Theory volge ora al termine. La stagione in corso sulla CBS sarà l'ultima prima dei saluti finali. Johnny Galecki, che ha interpretato Leonard Hofstadter fin dal primo episodio, ha fatto visita al team degli sceneggiatori.

Sul suo profilo Instagram Galecki ha pubblicato una foto che lo ritrae con tutta la squadra di sceneggiatori, e ha sottolineato una triste prima volta nella storia della serie. Per la prima volta in dodici anni, infatti, non ci sono nuovi episodi su cui lavorare.

"L'illustre Writer's Room di The Big Bang Theory" si legge nella didascalia della foto, in cui sono taggati tutti gli sceneggiatori, "dove (almeno) 278 storie sono state immaginate da menti incredibili. Notate il cartellone bianco vuoto dietro di noi perché non ci sono più episodi futuri da discutere: prima volta in 12 anni".

Fino a poche settimane fa, il finale della serie non era ancora stato deciso. Il regista Mark Cedrowski, in ogni caso, conferma che la serie non si concluderà con colpi di scena sconvolgenti.

"Sinceramente non ne so molto", ha detto Cedrowski. "L'episodio finale non è stato ancora scritto completamente, ma soltanto abbozzato a grandi linee. Dopo l'ultima puntata la serie finirà, ma la vita continua. I personaggi daranno l'idea che anche le loro vite continueranno. Non sarà una bomba atomica, non si vedrà qualcosa di mai visto prima".

Prima di Johnny Galecki, anche Kaley Cuoco aveva parlato con nostalgia dell'epilogo della serie. L'episodio finale di The Big Bang Theory ha ufficialmente una data di uscita: andrà in onda negli USA il prossimo 16 maggio.