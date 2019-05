TBS rinnova Snowpiercer per una stagione 2 in anticipo sulla messa in onda della prima

La prima notizia è che la serie di lunga gestazione Snowpiercer, basata sull'omonimo film del 2013 (a sua volta basato su di un fumetto), non andrà più in onda su TNT come precedentemente riportato, visto che è stato deciso di spostarla sul canale cugino TBS. La seconda è che è la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

Niente di strano, se non fosse che la prima stagione di Snowpiercer è attesa sulla TBS durante la primavere del 2020, quindi all'incirca tra un anno. Il passaggio alla TBS non è ben chiaro, in verità, specie perché proprio la TNT si era distinta in questi ultimi anni con drammi del calibro di The Alienist o Animal Kingdom.



Il direttore generale dei due canali, Brett Weitz, ha comunque dichiarato: "Snowpiercer è lo show perfetto per dare il via all'entrata della TBS nel mondo del drama con narrazioni articolate, straordinari effetti visivi e interpretazioni di alto livello. Crediamo nella longevità di questa serie e nel fatto che il pubblico resterà stupito da questo mondo fantastico che porta alla luce questioni sociali, politiche e ambientali molto rilevanti".



Ambientato sette anni dopo una nuova glaciazioni mondiale, Snowpiercer racconta dell'ultimo drappello di umanità che abita un gigantesco treno in continuo movimento per tutto il mondo. A dirigere il pilot troviamo James Hawes, mentre tra i vari protagonisti figurano Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Roberto Urbina e anche la piccola Rowan Blanchard.