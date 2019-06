TCA: Pose, Game of Thrones e Russian Doll tra le serie nominate

I TCA Awards stanno per tornare, e alcune emittenti televisive e piattaforme streaming hanno di che festeggiare: in particolare, grazie a serie come Pose, Game of Thrones e Russian Doll, FX, HBO e Netflix portano a casa il maggior numero di nomination per quella che si prospetta una battaglia all'ultimo show.

Dopo i premi del pubblico con gli MTV Movie & TV Awards, che hanno visto Game of Thrones trionfare come Miglior Serie TV, arriva il momento dei premi della critica.

Con 15 nomination, HBO è in testa alla classifica dei network con più rappresentati ai prossimi TCA Awards (Television Critics Association Awards), seguito a ruota da Netflix (14), mentre il posto più basso del podio lo occupa FX con 8 nomination.

Tra gli show che si contenderanno il titolo di Programma dell'Anno troviamo Pose, la serie ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuck e Steven Canals per FX; la serie tv che non ha bisogno di introduzioni, Game of Thrones per HBO; la miniserie amata dalla critica, Chernobyl, per HBO; Fleabag, la comedy di Amazon Prime Video con protagonista Phoebe Waller-Bridge; la miniserie diretta da AvaDuvernay in grado di scalare la vetta tra le più viste su Netflix, When They See Us, per la stessa piattaforma streaming; e sempre per Netflix, Russian Doll, un'altro show decisamente benvoluto dai critici.

A selezionare i candidati in lizza per ricevere gli agognati riconoscimenti, poco più di 200 giornalisti e opinionisti statunitensi e canadesi, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 3 agosto al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.

Troverete la lista completa delle nomination nell'articolo fonte in calce alla notizia.