A-Team: che fine ha fatto il cast della serie cult anni '80?

A-Team, serie televisiva che univa azione e commedia, venne creata da Frank Lupo e Stephen J. Cannell e andò in onda per la prima volta nel 1983 mentre in Italia arrivò nel 1984. A distanza di 37 anni, che fine hanno fatto gli iconici membri del cast?

George Peppard (Col. John Smith): l'A-Team andava in giro a bordo del mitico furgone GMC Vandura nero e grigio con 2 strisce rosse laterali. A capo della squadra vi era proprio il colonnello John Smith interpretato dal purtroppo compianto George Peppard, venuto a mancare nel 1994 . La sua ultima apparizione risale all'anno della sua morte in Matlock dove interpretò Max Morgan.

l'A-Team andava in giro a bordo del mitico furgone GMC Vandura nero e grigio con 2 strisce rosse laterali. A capo della squadra vi era proprio il colonnello John Smith interpretato dal purtroppo compianto George Peppard, . La sua ultima apparizione risale all'anno della sua morte in dove interpretò Max Morgan. Dirk Benedict (Ten. Templeton Peck): era soprannominato Sberla ed era anche il belloccio del gruppo. L'attore ha provato a rilanciarsi nel cinema, ma senza grossi risultati. Ha continuato a recitare, quindi, in serie televisive come MacGyver, Walker Texas Ranger e Baywatch . Ha fatto un cameo nel film A-Team del 2010.

era soprannominato Sberla ed era anche il belloccio del gruppo. L'attore ha provato a rilanciarsi nel cinema, ma senza grossi risultati. Ha continuato a recitare, quindi, in serie televisive come e . Ha fatto un cameo nel film A-Team del 2010. Dwight Schultz (Cap. James Murdock): grande pilota di aerei e di elicotteri, nella sua carriera cinematografica lo ricordiamo solo per l'interpretazione di Reginald Barclay in Star Trek e per il cameo in A-Team nel 2010. Dagli anni Novanta, infatti, Schultz si dedica principalmente al doppiaggio di cartoni animati e videogiochi .

grande pilota di aerei e di elicotteri, nella sua carriera cinematografica lo ricordiamo solo per l'interpretazione di e per il cameo in A-Team nel 2010. Dagli anni Novanta, infatti, Schultz si dedica principalmente al . Mr. T (Bosco Albert Baracus): indubbiamente il personaggio più iconico e celebre dell'intera serie televisiva. Purtroppo nel 1995 gli venne diagnosticato un linfoma , e da quel momento non ha fatto nulla più di qualche cameo. Dal 2011 al 2013, però, una volta guarito, ha condotto il programma World’s Craziest Fools per la BBC e nel 2017 ha partecipato all’edizione americana di Dancing with the Stars riscuotendo un grande successo dai fan.

indubbiamente il personaggio più iconico e celebre dell'intera serie televisiva. Purtroppo nel 1995 gli venne diagnosticato un , e da quel momento non ha fatto nulla più di qualche cameo. Dal 2011 al 2013, però, una volta guarito, ha condotto il programma per la BBC e nel 2017 ha partecipato all’edizione americana di riscuotendo un grande successo dai fan. Melinda Culea (Amy Amanda Allen): la famosa attrice interprete della giornalista comparsa nella prima e nella seconda stagione di A-Team, è apparsa fino agli anni Novanta in numerosi telefilm Casa Keaton, Beverly Hills 90210, Star Trek - The Next Generation, La signora in giallo e X-Files. Successivamente ha lasciato la carriera attoriale per dedicarsi esclusivamente all'arte.

