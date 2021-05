A-Team: Mr. T stuzzica i fan con un possibile reboot?

Il panorama televisivo sarà soggetto nei prossimi mesi a una serie di reboot e revival come ad esempio le riproposizioni di brand celebri quali Walker Texas Ranger, Battlestar Galactica, Rugrats e The Equalizer, quest'ultimo portato al cinema recentemente con Denzel Washington. Ma se ci fosse in cantiere anche un reboot dell'A-Team?

In una recente intervista concessa a PopCulture, Mr. T in persona ha espresso alcuni dubbi circa la possibilità di realizzare un reboot della mitica serie anni '80 A-Team che lo vedeva tra i protagonisti e ha parlato in termini non proprio lusinghieri del film realizzato qualche anno fa da Joe Carnahan con Liam Neeson protagonista.

Mr. T ha detto: "Potrebbero anche realizzarne un reboot ma non sarebbe la stessa cosa. Non sarebbe affatto come l'originale. Ci hanno già provato con il film e non ha funzionato. Perché noi avevamo una certa chimica, siamo entrati nelle case della gente ogni martedì sera. La gente ha avuto l'opportunità di conoscerci e di cosa eravamo capaci. Avevamo tempo e io ho avuto un ottimo rapporto con Dwight Schultz che interpretava Murdoch, con Dirk Benedict, Faceman, e Hannibal, George Peppard. Avevamo una chimica irripetibile".

L'attore ha aggiunto: "La cosa migliore di A-Team e che mi piaceva molto era che interpretavamo dei reduci dell'esercito. Quindi quando non giravamo avevo l'occasione di andare negli ospedali dei veterani e far loro visita. E mi piaceva il fatto che non avessimo mai ucciso nessuno nel corso dello show. Sparavamo un sacco di proiettili e fatto saltare in aria parecchia roba ma l'A-Team non ha mai ucciso nessuno. Sono andato in parecchie scuole a dire agli studenti di rimanere a scuola e continuarla. Di non drogarsi e di ascoltare i genitori. Sarebbe stato ipocrita da parte mia dire ai ragazzini di non drogarsi e non usare armi se poi nello show sparavo a chiunque".

Per il film del 2010 a Mr. T era stato pure chiesto di partecipare con un cameo, ma la star declinò l'offerta e ha ammesso di non aver ancora visto il film: "Non faccio cameo su qualcosa che ho creato. Non insultatemi".