Il team di sviluppo di The Walking Dead era ormai vicino alla consegna del season finale

Stando alle recenti dichiarazioni della showrunner Angela Kang, il team che ha lavorato all'episodio finale della decima stagione di The Walking Dead, intitolato "A Cartain Doom", è adesso ormai in procinto di consegnare il season finale dopo che AMC decidesse di posticiparne la messa in onda a tempo indeterminato a causa del Coronavirus.

Il rinvio è stato obbligato dal lockdown americano, che ha impedito di concludere i lavori di post-produzione dell'episodio per la data inizialmente prevista, cioè il 12 aprile. Adesso A Certain Doom sarà sicuramente trasmesso come evento unico a cavallo tra la decima stagione e l'inizio dell'undicesima - già annunciata, e parlando con Comicbook.com proprio la Kang ha spiegato che mancava e manca tutt'ora pochissimo alla consegna dell'episodio.



"Generalmente consegniamo gli episodi con pesanti effetti VFX circa due settimane prima la loro messa in onda, quindi eravamo vicinissimi alla consegna quando lo stato della California ha dovuto chiudere tutto a causa della Pandemia". È dunque tutto molto complesso ma in fase di rifinitura, almeno non appena sarà possibile tornare al lavoro.



Intanto vi ricordiamo che The Walking Dead 10x15, "The Tower", andrà in onda domani 5 aprile su AMX e il giorno successivo in Italia. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.