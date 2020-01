Si avvicina l'uscita di Elite, come mostrato dal teaser della terza stagione

La serie TV Elite tornerà nuovamente disponibile all'interno del catalogo della piattaforma digitale di Netflix con una terza stagione, come mostrato dal breve teaser reso pubblico oggi dal colosso dello streaming.

Non bisognerà attendere molto prima di poter far ritorno al prestigioso istituto spagnolo Las Encinas e vedere come procedono le vite di Marina (Maria Pedraza), Guzmán (Miguel Bernardeau), Nadia (Mina El Hammani) e tutti gli altri personaggi del teen drama ideato da Dario Madrona e Carlos Montero.

Da oggi, dopo l'annuncio dello scorso ottobre relativo al rinnovo di Elite, all'interno dell'account twitter di Netflix è presente il primo teaser dedicato alla nuova stagione, dalla breve durata di sette secondi. Il video - che come al solito potete visualizzare in basso all'articolo - è accompagnato da un post dove si può leggere 'Marzo. Las Encinas. Élite.'. Il teaser, poi, ha inizio con il titolo dello show che si presenta di colore bianco su sfondo rosso. Dopo pochi istanti la lettera finale 'E' si trasforma in un '3', cambia anche il colore del font che diventa rosso e, infine, appare una data: 03.2020.

La terza stagione di Elite, dunque, sarà disponibile a marzo all'interno del catalogo di Netflix, anche se non si conosce ancora il giorno della distribuzione. Per i fan della serie spagnola è possibile dare un'occhiata alle dichiarazioni degli ideatori di Elite, dove spiegano qual è il fulcro su cui si basa l'intero show.